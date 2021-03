Ex-baas ProRail al na anderhalf jaar weg bij moeder Connexxion

Voormalig ProRail-baas Pier Eringa stopt al na anderhalf jaar als topman van Transdev Nederland, het moederbedrijf van onder meer vervoerders Connexxion en Hermes. Hij was destijds naar Transdev gekomen om het bedrijf te laten groeien, maar door de coronacrisis zit dat er voorlopig niet in. De taken van de topman zijn daardoor zodanig verschoven dat hij heeft besloten om afscheid te nemen, meldt Transdev.