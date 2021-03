Europese toezichthouder positief over nog een coronageneesmiddel

De Europese toezichthouder voor medicijnen, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), is te spreken over een coronageneesmiddel dat is ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Eli Lilly. Dat combineert twee antilichamen voor de behandeling van mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Door het middel worden mensen blootgesteld aan minder virusdeeltjes in hun lichaam en lopen ze dus minder risico ernstig ziek te worden.