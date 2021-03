EU-grenswacht vindt zelf geen bewijs schendingen migrantenrechten

Een intern onderzoek van de Europese grens- en kustwacht Frontex heeft geen bewijs opgeleverd voor schending van fundamentele rechten van migranten door het Europese agentschap. De onderzoekscommissie onderzocht meldingen van dertien incidenten. Het bestuur van Frontex, dat is gevestigd in Warschau, krijgt wel een aantal aanbevelingen, onder meer om misstanden in de lidstaten waar de grenswacht werkt te kunnen aankaarten.