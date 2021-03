Celstraf van 12 jaar voor doodslag in Naaldwijk in 2003

Een 48-jarige man uit Maassluis is veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het om het leven brengen van de 31-jarige Poolse Iwona Galla. Het lichaam van de vrouw werd op 6 mei 2003 gevonden in een woning in Naaldwijk, waar zij bijverdiende als toppenknipper in een kleine hennepkwekerij.