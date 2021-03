„ICT hard op weg een van de meest vervuilende sectoren te worden”

De ICT-sector is hard op weg om een van de meest vervuilende sectoren van Nederland te worden. Dat meldt het Amsterdam Economic Board op basis van een studie, waar Het Financieele Dagblad eerder over berichtte. Volgens het onderzoek kost productie en gebruik van hardware veel energie en gaat het gepaard met vervuiling. Vanaf dit jaar worden daarnaast naar schatting jaarlijks zo’n 50 miljoen apparaten afgedankt in Nederland.