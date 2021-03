‘Samenleving heeft blinde vlek voor wie net niet mee kan komen’

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland gaat vrijdag naar Den Haag om met een speciaal manifest extra aandacht van de politiek te vragen voor de 1,1 miljoen mensen in ons land met een licht verstandelijke beperking. Deze mensen, aan wie je niets ziet en die op zich best veel nuttige werkzaamheden kunnen verrichten, dreigen volgens de organisatie steeds minder mee te kunnen komen in onze almaar veeleisender samenleving.