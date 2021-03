Tweede Kamer kan officieel naar nieuw onderkomen verhuizen

De Tweede Kamer kan officieel beginnen met de verhuizing naar het nieuwe onderkomen aan de Bezuidenhoutseweg 67, weg van het Binnenhof. Dat meldt staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken). De Kamer heeft de sleutel van het pand B67 gekregen. De Eerste Kamer en de Raad van State zijn vorige maand al langzaamaan begonnen hun nieuwe gebouwen in gebruik te nemen. Zo is de Eerste Kamer al begonnen met het installeren van geluidsboxen in het nieuwe gebouw.