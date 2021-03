Advies: nieuw kabinet moet niet zomaar uitgaven verhogen

Een nieuw kabinet moet niet zomaar nieuwe structurele uitgavenposten verzinnen of de lasten verlagen als hierdoor het begrotingstekort oploopt. Dat zegt een comité met medewerkers van De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het ministerie van Financiën, dat zich buigt over de financiële stabiliteit in Nederland. Volgens het comité is het ook „van belang om te waarborgen dat de steunmaatregelen tijdelijk van aard zijn”.