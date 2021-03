WHO ziet opleving coronavirus in Europa na zes weken afname

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) afdeling Europa constateert een opleving van het coronavirus na zes weken van afname van het aantal besmettingen. Volgens Hans Kluge van WHO-Europa is het aantal besmettingen de afgelopen week met 9 procent toegenomen. Ook worden volgens Kluge in meer dan de helft van de landen van de WHO-regio Europa meer besmettingen met varianten van het oorspronkelijke virus vastgesteld.