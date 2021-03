Jongste kinderen Ruinerwold: Wij zien vader niet als ‘Messias’

De vijf jongste kinderen van Gerrit Jan van D., hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak, nemen het in een uitgebreide verklaring op voor hun vader. „Wij zien onze vader niet als ‘oervader’ of ‘Messias’. Voor ons was en is hij altijd papa. Niet meer en niet minder”, staat in hun verklaring die donderdag op de website van het Dagblad van het Noorden verscheen. Ze willen dat hun vader weer bij ze komt wonen.