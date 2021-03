‘Landbouw blijft dit jaar groeien, maar in trager tempo’

De agrarische sector zal ook dit jaar groei laten zien, al ligt het tempo naar verwachting lager dan afgelopen jaar. Volgens het Economische Bureau van ING zal dit de productiegroei dit jaar met 0,5 procent groeien, waar dat in 2019 ene 2020 nog dik 1 procent was. Daarbij staan door de coronacrisis de prijzen wel onder druk. Ook spreken de stikstofbeperkingen in het nadeel van de sector.