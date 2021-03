‘Nog veel misverstanden over complexe ziekte obesitas’

Er bestaan nog veel misverstanden over obesitas, stelt Mariëtte Boon, internist in opleiding en specialist op het gebied van vetstofwisseling. In samenwerking met Stichting Over Gewicht, Vital10, Obesitas Kliniek Nederland en Goodlife Pharma heeft zij een enquête gehouden onder 6500 mensen. Veel van hen (89 procent) vinden dat het hebben van obesitas weliswaar niet iemands eigen schuld is, maar 83 procent is wel van mening dat diegene er zelf mee aan de slag kan, zonder dat per se een behandeling, medicatie of operatie nodig is.