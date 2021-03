Duitsland verlengt lockdown tot 28 maart, met wat versoepeling

Bondskanselier Angela Merkel en de regeringsleiders van de zestien Duitse deelstaten hebben besloten de lockdown te verlengen tot 28 maart, ondanks grote druk uit de samenleving om met strenge coronamaatregelen te stoppen. De bittere pil wordt voor de bevolking verguld met een plan om de beperkende maatregelen in vijf fases te versoepelen als er sprake is van een dalende tendens in de coronacijfers.