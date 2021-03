Gedetineerde in zijn cel overvallen en mishandeld: eis 5 jaar

Voor het overvallen en mishandelen van een gedetineerde in de gevangenis in Leeuwarden zijn woensdag in hoger beroep celstraffen van vijf jaar geëist tegen drie medegevangenen. Het 42-jarige slachtoffer raakte bij de overval in zijn cel zwaargewond, hij hield er een breuk in de oogkas en het jeukbeen aan over. Ook kan hij daardoor niet meer goed zien.