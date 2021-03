Ook Vlaanderen in stikstofnood, vreest ‘Nederlandse toestanden’

Ook in Vlaanderen ligt een stikstofcrisis op de loer. Nu de rechter net als in Nederland een streep heeft gezet door ontoereikende stikstofregels, werkt de Vlaamse regering koortsachtig aan een nieuwe oplossing. „We willen natuurlijk Nederlandse toestanden vermijden”, zegt verantwoordelijk minister Zuhal Demir. Of het mes moet in de veestapel wil ze nog niet zeggen.