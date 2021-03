‘Beleid om omscholen te stimuleren faalt’

Het kabinet is er niet in geslaagd om meer werkende Nederlanders te stimuleren zich te laten om- of bijscholen en dus faalt het beleid voor „leven lang ontwikkelen”. Dat zegt opleidingsinstituut Competence Factory op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het percentage van de werkende beroepsbevolking dat deelneemt aan onderwijsactiviteiten, is in vijf jaar tijd gedaald.