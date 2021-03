FBI-chef Wray waarschuwt voor ‘uitzaaiend’ binnenlands terrorisme

Christopher Wray, de chef van de Amerikaanse federale politiedienst FBI, heeft het parlement gewaarschuwd dat het aantal binnenlandseterrorismezaken in de Verenigde Staten met een schrikbarend tempo stijgt, meldt The Washington Post. Ook stelde Wray dat de FBI zo goed als mogelijk met de beschikbare informatie is omgegaan in aanloop naar de dodelijke bestorming van het Capitool door aanhangers van oud-president Donald Trump in januari.