Vergaderdienst Zoom wint op vlak Wall Street

Vergaderdienst Zoom Video was dinsdag in de eerste handelsminuten een sterke stijger op Wall Street. Kwartaalcijfers van het snel gegroeide technologiebedrijf vielen goed bij beleggers, die er bemoedigende signalen over de te verwachte omzet na coronajaar 2020 in zagen. De belangrijkste graadmeters voor de New Yorkse beurzen openden nagenoeg vlak na de de stevige winsten een dag eerder.