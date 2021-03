Maaltijdboxen HelloFresh niet aan te slepen door crisis

De coronacrisis heeft de populariteit van de maaltijdboxen van HelloFresh goed gedaan. De van huis uit Duitse onderneming leverde afgelopen jaar meer dan 600 miljoen boxen af bij de mensen thuis, verdeeld over veertien landen. Met name in de laatste maanden van 2020 was het topdrukte bij de bezorging, omdat mensen zochten naar een alternatief vanwege de sluiting van de restaurants vanwege het virus.