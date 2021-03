Nieuwe inleidende zitting in moordzaak advocaat Wiersum

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp vindt dinsdag opnieuw een inleidende zitting plaats tegen drie mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Twee van hen, Giërmo B. (37) en Moreno B. (32, geen familie), zouden rechtstreeks bij de grondig voorbereide moord betrokken zijn geweest. Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten.