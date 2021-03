Horecaondernemers zetten hun terrassen buiten

Op heel veel plaatsen in het land zetten horecaondernemers dinsdag hun terrassen op straat. Of ze eventuele gasten op het terras ook gaan bedienen moet nog blijken. Tientallen afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben hun leden opgeroepen om er een ‘ludiek’ protest tegen de coronaregels van te maken: wel het terras heropenen, maar geen eten en drinken verkopen, aldus ondernemer Johan de Vos uit Breda, initiatiefnemer van de terrassenactie. De Vos weet zelf nog niet of hij gaat serveren, zei hij maandag.