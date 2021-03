Ex-president Sarkozy tot celstraf veroordeeld wegens corruptie

Nicolas Sarkozy is als eerste Franse ex-president in de moderne geschiedenis tot een celstraf veroordeeld wegens corruptie. De rechters achten hem schuldig aan een poging tot omkoping van een rechter en machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap. Hij heeft drie jaar cel gekregen, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Het jaar cel zal volgens Franse media in de vorm van huisarrest onder elektronisch toezicht worden uitgezeten.