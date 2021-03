Column: Eén werkelijkheid, veel perspectieven

Wie kent haar niet, de illustratie ”Mijn vrouw en mijn schoonmoeder” van de cartoontekenaar W. E. Hill uit 1915. Afhankelijk van waar je oog op valt, zie je een jonge vrouw met een ranke hals en een uitwaaierende sluier hoog op haar hoofd gespeld, of juist een oude vrouw met een geprononceerde kin diep, weggedoken in een bontkraag. Twee beelden in één illustratie, ook wel bekend als ambigue figuren.