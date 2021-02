Bruls noemt handhaven noodzakelijk maar hoopt op versoepeling

Als horecazaken dit weekend illegaal hun terrassen openen voor het publiek, dan zal er handhavend worden opgetreden. Dat zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad van 25 burgemeesters. Tegelijk is Bruls blij dat in politiek Den Haag de discussie is gestart of er in de sector nu toch niet lichte versoepelingen van de maatregelen kunnen komen, met name in de buitenlucht. Daarover vindt komende week overleg plaats tussen minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en vertegenwoordigers van de horecabranche.