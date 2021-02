Ministerie van Financiën VS treft sancties wegens Khashoggi-moord

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft wegens de brute moord op journalist Jamal Khashoggi een voormalig adviseur van de Saudische kroonprins en een elite-eenheid van het koningshuis op de sanctielijst gezet. Het gaat om de voormalige plaatsvervangend chef van de geheime dienst Ahmed al-Asiri en de snelle interventiemacht RIF. Van maatregelen tegen kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke machthebber in Riyad, was vrijdag in Washington geen sprake.