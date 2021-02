Hatice Cengiz, de verloofde van de om het leven gebrachte Saudische journalist Jamal Khashoggi, vindt dat gerechtigheid is gedaan door het rapport van de Amerikaanse geheime dienst over de moord op haar man. Daarin wordt gesteld dat de machtige Saudische kroonprins Mohammed bin Salman de operatie om dissident Khashoggi te arresteren of te doden heeft goedgekeurd.