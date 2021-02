Biden herinnert aan ‘Russische agressie’ tegen de Krim

De VS willen dat Rusland rekenschap aflegt voor „de agressie tegen de Krim”. Dit beklemtoont de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden ongeveer zeven jaar nadat het Oekraïense schiereiland in Russische handen kwam door toedoen van onder meer milities uit Rusland. „De Verenigde Staten zullen de annexatie door Rusland van de Krim nooit erkennen en we steunen Oekraïne tegen Russische agressieve daden”, aldus een verklaring van Biden die het Witte Huis vrijdag heeft verspreid.