Boete trucker voortaan in centraal EU-register

Boetes voor transport- en busbedrijven in lidstaten van de Europese Unie worden binnenkort in een centraal register bijgehouden. Dit moet het voor toezichthouders gemakkelijker maken om overtreders aan te pakken. Vervoersbedrijven die te vaak in de fout gaan kunnen zo ook gemakkelijker van de weg worden gehaald, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).