Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurt op 11 maart het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen goed, zeggen bronnen binnen de Europese Unie tegen persbureau Bloomberg. Volgens een van de EU-medewerkers is het EMA ook in gesprek over het goedkeuren van het Russische vaccin Spoetnik-V.