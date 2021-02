Ozonvervuiling op noordelijk halfrond met 7 procent afgenomen

De gemiddelde hoeveelheid vervuiling door ozon op het noordelijk halfrond tussen de 1 en 8 kilometer hoogte is tijdens het voorjaar en de zomer van 2020 met gemiddeld 7 procent afgenomen. Dit komt naar voren uit internationaal onderzoek waarbij ook het KNMI is betrokken. Het KNMI meldt dat zo’n grote afname van ozon gedurende vele maanden op rij uniek is in de afgelopen zeventig jaar.