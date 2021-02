‘Zonder ingrijpen zullen slechte verhoudingen in zorg terugkeren’

De druk op de zorg in het afgelopen jaar heeft tot verbeteringen geleid in de samenwerking tussen instellingen op het gebied van personeel. Maar als er niet fundamenteel wordt ingegrepen in de arbeidsmarktaanpak, komen in de toekomst mede door een groeiende zorgvraag „de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid” van de zorg in gevaar. Dat concludeert de onafhankelijke commissie Werken in de Zorg, die de coronacrisis tegen het licht hield.