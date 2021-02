Airbnb profiteerde van feestdagentoerisme in slotkwartaal 2020

Vakantieverhuurplatform Airbnb heeft in het vierde kwartaal van afgelopen jaar herstel getoond. Met name in thuismarkt de Verenigde Staten reisden mensen rond de feestdagenperiode. Toen liep de omzet met minder dan een kwart terug ten opzichte van de laatste drie maanden van 2019. In heel 2020 viel de omzet 30 procent terug.