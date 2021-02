Curaçao versoepelt regime avondklok

De Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath heeft donderdagmiddag (lokale tijd) bekendgemaakt dat de avondklok op het eiland vanaf vrijdag een uur later ingaat en alleen nog geldt tussen middernacht en 04.30 uur. Horecagelegenheden met vergunning kunnen daardoor tot 23.00 uur open blijven. De versoepeling is een gevolg van de besmettingscijfers die al enige tijd dalen. Ook is er woensdag met vaccineren begonnen.