Onderduikers vierden Poerim in Giethoorn

Meer dan 2400 jaar geleden stelde koningin Esther Poerim –het Lotenfeest– in. Dat feest wordt ook deze donderdag en vrijdag gevierd. Maar hoe vierde je het als je in 1943 ondergedoken zat? Ja’akov Adler schreef daar in zijn boek ”Van droefheid naar vreugde” uitgebreid over.