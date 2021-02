Voorzitter EU-parlement bepleit Europees gezondheidsbeleid

Gezondheidsbeleid moet een Europese bevoegdheid worden. De coronapandemie maakt duidelijk dat een gegarandeerd, effectief Europees antwoord nodig is en beleid op Europees niveau niet langer taboe mag zijn, heeft de voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli de 27 EU-leiders inclusief premier Mark Rutte aan het begin van hun videotop voorgehouden. Hij bepleit een aanpassing van de EU-verdragen om dit mogelijk te maken. Nu is de gezondheidszorg in de EU nog een nationale bevoegdheid.