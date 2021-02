Primeur EU-hof: nalatige lidstaat krijgt boete en dwangsom

Het Europees Hof van Justitie heeft voor het eerst een EU-lidstaat veroordeeld tot een boete plus een dwangsom voor het niet omzetten van een EU-richtlijn in nationale wetgeving. Spanje moet per direct 15 miljoen euro op de rekening van de Europese Commissie storten. Daarnaast stelde het hof een dwangsom in van 89.548,20 euro voor elke dag dat de wet in het land nog steeds niet is aangepast.