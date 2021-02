FIOD doet onderzoek naar verkoop superjachten

De FIOD heeft beslag gelegd op de administratie van een bedrijf in Noord-Brabant in een onderzoek naar het niet melden van ongebruikelijke transacties. Het betreft een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van schepen uit Nederland. Het bedrijf zou sinds januari 2016 bij de verkoop van negentien (super)jachten geen melding hebben gemaakt bij de Financial Intelligence Unit (FIU).