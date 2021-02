Vrijspraak voor het in hulpeloze toestand laten van echtgenote

De 41-jarige Pedro V. is donderdag door de rechtbank in Haarlem vrijgesproken van het niet tijdig inschakelen van hulp voor zijn echtgenote, die daardoor is overleden. Volgens de rechtbank kan V. niet voor dit feit worden veroordeeld, omdat hij door zijn verstandelijke beperking niet in staat was in te zien dat zijn vrouw dringend medische hulp nodig had. Dat besef kwam pas toen het al te laat was. Er is volgens de rechtbank geen sprake van opzet, in welke vorm dan ook.