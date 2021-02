Ziekteverzuim in zorgsector blijft stijgen: 71.000 zieken per dag

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in de maand januari opnieuw gestegen. Toen waren dagelijks gemiddeld 71.000 werknemers niet inzetbaar. Dat is meer dan het gemiddelde verzuim over het hele coronajaar 2020, meldt kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet. Vorig jaar bleven gemiddeld 63.000 medewerkers per dag thuis vanwege ziekte.