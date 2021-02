Bayer diep in het rood door schikking rond onkruidverdelger

Het Duitse chemie- en farmacieconcern Bayer is in 2020 diep in de rode cijfers beland als gevolg van miljardenschikkingen voor Amerikaanse schadeclaims rond onkruidverdelger Roundup, die kankerverwekkend zou zijn. Het nettoverlies kwam uit op 10,5 miljard euro, tegen een winst van ruim 4 miljard euro een jaar eerder.