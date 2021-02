De Jonge vindt zwabberen AstraZeneca ‘om gek van te worden’

„AstraZeneca is een buitengewoon ingewikkeld bedrijf om steady afspraken mee te maken.” Dat zegt coronaminister Hugo de Jonge over de Brits-Zweedse farmaceut. Het bedrijf zou in de maanden april, mei en juli slechts de helft van de beloofde vaccins aan de Europese Unie leveren. „Het is om gek van te worden”, aldus De Jonge dinsdag tijdens de coronapersconferentie.