Werkend Nederland heeft laagste aantal digibeten in EU

Nederland scoort het best in de EU op het gebied van digitale vaardigheden onder de beroepsbevolking. Van de werkenden of werkzoekenden tussen 25 en 64 jaar beschikt ongeveer 15 procent niet over basisvaardigheden om online taken te kunnen uitvoeren of om via digitale technologieën te communiceren. In de EU ligt het percentage digibeten gemiddeld op 35, met grote uitschieters tot boven de 60 voor Bulgarije en Roemenië.