Beurs Hongkong stevig vooruit in hogere regio, Nikkei gesloten

De aandelenbeurs in Hongkong liet dinsdag een stevige winst zien. Ook op de meeste andere markten in de Aziatische regio was de stemming positief, ondanks de overwegend lagere slotstanden op Wall Street. De handel verliep relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markt in Japan gesloten bleef vanwege de verjaardag van de keizer. Daarnaast werd uitgekeken naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen in het Congres.