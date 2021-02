Rutte: kiezer zit niet te wachten op een vechtcampagne

De verkiezingscampagne moet volgens premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte niet „een soort campagne worden waarin we elkaar allemaal vliegen gaan afvangen, zo’n vechtcampagne”. Daar zit Nederland midden in de coronacrisis niet op te wachten, denkt hij. Door die crisis is het volgens Rutte ook „niet realistisch” om harde beloftes te doen in de campagne, zoals hij zelf bijvoorbeeld wel deed in 2012.