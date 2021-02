Zoektocht naar das in Roermond gaat verder na vinden jonge dasjes

Onder de televisietoren in Roermond zitten mogelijk meer dassen dan tot nog toe werd aangenomen. Dat laat de provincie Limburg zaterdagmiddag weten na het vinden van twee jonge dassen in het gebied aan de Hambeek. Eerder zaterdag werd daar een vrouwtjesdas gevangen, die naar de dierenopvang in het Belgische Opglabbeek werd gebracht. Daar verbleef al een eerder gevangen das. Het tweetal zou later zaterdag naar een nieuw aangelegde dassenburcht in het naburige Vlodrop gebracht worden.