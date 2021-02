In een flat aan de Eper Veste in het Gelderse Epe is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand ontstaan in een inpandige meterkast. Vanwege de hevige rookontwikkeling zijn uit voorzorg alle 64 woningen in de flat van acht verdiepingen ontruimd. Twee bewoners zijn overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.