Russische oppositieleider Navalni weer voor de rechter

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni wordt zaterdag weer voor de rechter verwacht. Hij gaat dan in beroep tegen zijn veroordeling tot een jarenlang verblijf in een strafkolonie. Ook hoort hij naar verwachting de uitspraak in een smaadzaak, waarin aanklagers om een boete van omgerekend 10.600 euro hebben gevraagd.