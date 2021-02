VVD-fractievoorzitter Beek stapt op om ‘doordrukken avondklok’

Fractievoorzitter Ghislen Nysten van de VVD in Beek legt zijn functie in de gemeenteraad van het Limburgse dorp neer. De 29-jarige jurist en ondernemer heeft in een brief aan partijgenoot en premier Mark Rutte laten weten het huidige coronabeleid niet langer te kunnen ondersteunen. In een vrijdagavond verzonden tweet moedigt hij andere liberalen aan een tegengeluid te laten horen.