Erdogan leidt met strijd tegen de Koerden bewust de aandacht af van de economische problemen

In Turkije zijn de afgelopen week honderden Koerden opgepakt omdat ze banden zouden onderhouden met de terroristische PKK, de Koerdische Arbeiderspartij die sinds 1984 een gewapende strijd voert voor een onafhankelijk Koerdistan. De arrestatiegolf volgde op de vondst van dertien gedode PKK-gijzelaars in een grot in Noord-Irak.