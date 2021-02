Beurzen Europa stevig omlaag na reeks slechte resultaten

De beurzen in heel Europa daalden donderdag flink na een reeks slechte resultaten van bedrijven. In Amsterdam vielen onder meer de cijfers van luchtvaartcombinatie Air France-KLM en verzekeraar NN Group tegen. Air France-KLM (min 0,3 procent) leed in het rampjaar 2020 een verlies van dik 7 miljard euro door de reisbeperkingen en het uitblijven van boekingen. Topman Ben Smith spreekt van de zwaarste crisis ooit voor de luchtvaartindustrie. Het bedrijf, dat ruim 10 miljard euro aan overheidssteun kreeg, rekent ook op een moeizaam eerste kwartaal van het jaar.